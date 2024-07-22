وزير الإعلام يؤكد استمرار جهود الدولة لتوفير الخدمات وزيادة الإنتاج

استعرض وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور جرهام عبد القادر، أداء بعض مؤسسات الدولة واستمرار جهودها في دعم الإنتاج وتوفير الخدمات. وأكد خلال المنبر الإعلامي للوزارة الأحد استمرار وزارة الصناعة في تسهيل وضبط مدخلات الإنتاج المستوردة والصادرات.

في تصريحه الصحفي خلال المنبر الإعلامي، أوضح الوزير أنه في إطار جهود وزارة الصناعة لتوفير السلع المنتجة محلياً، تم حصر مصانع الزيوت في الولايات الآمنة، وبلغ عدد المعاصر حوالي 143 معصرة في كل من القضارف، سنار، النيل الأبيض، شمال كردفان، المناقل، البحر الأحمر، حيث تنتج هذه المصانع 172,363 طنًا وتغطي 69% من الاستهلاك المحلي، كما تم ضبط صادرات الفول الخام لخدمة هذه المعاصر.

وأشار الوزير إلى أن عدد المطاحن العاملة لإنتاج الدقيق التي تم حصرها بلغ 13 مطحنة، وتنتج 3,850 طنًا من الدقيق، مما يغطي 77% من الاستهلاك المحلي، وستدخل مطاحن أخرى للإنتاج في مطلع أكتوبر 2024.

وأكد الوزير استمرار الإجراءات في مجال الصناعات الدوائية في منطقة الأندلس الصناعية، واستئناف العمل في 4 مصانع للأسمنت بولاية نهر النيل، وجاري العمل لتشغيل مصانع أخرى.

وأشار إلى استقرار الكهرباء في محلية الخرطوم باستثناء المناطق التي تتعرض للقصف، حيث تم توصيل الكهرباء والمياه إلى أم درمان القديمة. وأوضح أن الكهرباء في أغلب الولايات تشهد استقرارًا نسبيًا، عدا ولايات دارفور التي توقفت فيها محطات التوليد لوجود قوات الدعم السريع فيها.

وأكد أنه تم توفير الموارد والمعينات لمحطات التوليد المائي في كل من مروي، عطبرة، ستيت، الروصيرص، سنار، وخشم القربة، وتعمل هذه المحطات بصورة مستمرة ومستقرة. كما تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية في مصنع الشمال للأسمنت، مما أسهم في تشغيل عدد من مصانع الأسمنت خلال فترة النهار. وتم توفير وقود تشغيل محطة أم دباكر، التي تسهم في استقرار الكهرباء في الشبكة الجنوبية والشرقية للبلاد، وجاري العمل على صيانة محطات بورتسودان.