الحوازمة تؤكد إستعدادها للقتال بجانب القوات المسلحة

أكدت إمارة الحوازمة، عمودية أولاد غبوش، استعداد أبنائها للقتال إلى جانب القوات المسلحة والعمل على توعية الشباب للانسلاخ من المليشيات والوقوف إلى جانب أهلهم وتحرير أراضيهم من المرتزقة. جاء ذلك خلال لقاء وفد إمارة الحوازمة بوالي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة.

وأفاد وفد الإمارة أن من انضموا إلى الدعم السريع لا يمثلون القبيلة، مضيفين: “نحن مع القوات المسلحة واستجبنا لنداء القائد العام للقوات المسلحة وفتحنا معسكرًا لتدريب شباب الإمارة”.

وأكدوا أن للقبيلة تاريخًا وإرثًا عريقًا، وأنهم لا يمكن أن يقبلوا بالنهب واحتلال منازل المواطنين. كما أشاروا إلى أنهم سيعملون على ترميم النسيج الاجتماعي بعد أن ضللت المليشيات البسطاء وضعاف النفوس واستدرجتهم لمآلات الهلاك.

وأضافوا أن ما يُعرف بدولة العطاوة هو هراء يهدف لبناء مملكة آل دقلو على أشلاء الغافلين وجلب أهلهم من دول الجوار أو ما يُعرف بعرب الشتات لاستيطانهم في مناطقهم.