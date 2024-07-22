مدير الانتاج بالقضارف يؤكد الإستعدادات لإنجاح الموسم الزراعي بالولاية

أكد المهندس عمار عبدالله سليمان، مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف، على ضرورة إنجاح الموسم الزراعي الصيفي في الولاية. وأشاد بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها حكومة الولاية برئاسة اللواء الركن معاش محمد أحمد حسن، والي ولاية القضارف، بتشكيل غرفة إنجاح الموسم الزراعي من جميع شركاء الإنتاج لمتابعة وتنفيذ المطلوبات، بما في ذلك توفير المدخلات الزراعية مثل الوقود، والتقاوي، والتمويل، والتأمين الزراعي.

وقال عمار في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) إن المساحة المستهدفة للموسم الزراعي الصيفي لهذا العام تبلغ 7.5 مليون فدان، منها 5 ملايين فدان مخصصة للذرة، و1.2 مليون فدان للسمسم، و200 ألف فدان للدخن، و500 ألف فدان لزهرة الشمس، و150 ألف فدان للقطن، و300 ألف فدان للفول السوداني، و100 ألف فدان لحب التسالي، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى مثل فول الصويا، واللوبيا البيضاء، والعدسية.

وأشار إلى أن ولاية القضارف مؤهلة لتكون سلة غذاء السودان نظرًا لما تتميز به من أراضٍ شاسعة وخصبة وتوفر هطول الأمطار في كافة المناطق الزراعية.