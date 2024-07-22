والي الشمالية يدشن مشروع التعليم الإلكتروني بالولاية

دشن والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، الأحد بمدرسة المتفوقات الثانوية للبنات في دنقلا، مشروع التعليم الإلكتروني، بحضور وزير التربية والتعليم المكلف، الأستاذ سيف الدين محمد عوض الله، وإدارة المرحلة الثانوية بالوزارة.

وأشاد الوالي في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) بتجربة مدرسة المتفوقات، واصفاً إياها بالمتميزة والقومية، لاستيعابها عدداً من الطالبات المتفوقات الوافدات في ظل ظروف الحرب. وقال إن تجربة التعليم الإلكتروني ستساهم في رفع معدل التحصيل الأكاديمي وترقية الأداء بالولاية، خاصة وأن الولاية أصبحت وجهة لعدد من الجامعات السودانية المختلفة. وأكد حرص حكومته واهتمامها بالتعليم، وتذليل كافة المعوقات التي تعترض العملية التعليمية بالولاية.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم المكلف أهمية التعليم الإلكتروني، مثمناً دور إدارة المدرسة في توفير لابتوب لكل معلم لمواكبة التطور في التعليم وتوفير الجهد والمعلومة للطالبات، معرباً عن أمله في تعميم التجربة على جميع مدارس الولاية.