افتتاح مركز لجامعة النيلين بالعاصمة القطرية الدوحة

افتتح رئيس مجلس إدارة جامعة النيلين، الأستاذ سيف الدولة سعيد كوكو، ومدير الجامعة، البروفيسور الهادي آدم محمد إبراهيم، أمس مركزاً للجامعة في العاصمة القطرية الدوحة، بمقر مركز “أورينت”. سيوفر المركز خدمات التعليم الإلكتروني، والخدمات الدراسية، واستضافة الامتحانات للطلاب المتواجدين في قطر، بالإضافة إلى متابعة شؤونهم.

وأوضح البروفيسور الهادي آدم، مدير الجامعة، أن افتتاح المركز يأتي في إطار جهود الجامعة للتغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب، وتدمير مقار الجامعات، ونزوح ولجوء الطلاب والأساتذة إلى المناطق الآمنة وخارج البلاد.