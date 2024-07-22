البرهان يتسلم أوراق إعتماد السفير الإيراني لدى السودان

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الأحد أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السودان، حسن شاه حسيني، بصفته سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلاده. حضر مراسم التسليم الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، ووكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين.

وأعلن وكيل وزارة الخارجية في تصريح صحفي أن السفير الإيراني قدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة، مشيراً إلى أن رئيس المجلس السيادي رحب بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد على متانة العلاقات بين السودان وإيران، مضيفاً أن تقديم السفير لأوراق اعتماده يعد بداية لمرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.