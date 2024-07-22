سياسيةمدارات

البرهان يتسلم أوراق إعتماد السفير الإيراني لدى السودان

2024/07/22
ايران و السودان
السودان وإيران

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الأحد أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السودان، حسن شاه حسيني، بصفته سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلاده. حضر مراسم التسليم الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، ووكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين.

وأعلن وكيل وزارة الخارجية في تصريح صحفي أن السفير الإيراني قدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة، مشيراً إلى أن رئيس المجلس السيادي رحب بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد على متانة العلاقات بين السودان وإيران، مضيفاً أن تقديم السفير لأوراق اعتماده يعد بداية لمرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه قال السفير الإيراني أن تقديم أوراق إعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة على قبوله لأوراق إعتماده مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان مبيناً أن بلاده تدعم السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
452250557 521895873525456 6674007560401790458 n.jpg?stp=dst jpg p526x395& nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=833d8c& nc eui2=AeFM0yco8Nk3LlP GdKlyZc1G88w u9W4 YbzzD 71bj5oiQctvkNS7z8jyV7Ol8buYZQEfBSySYr9cU80GQbvD9& nc ohc=NrCUss8nGxMQ7kNvgH8RDPG& nc ht=scontent hbe1 1
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/22