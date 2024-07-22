حزب المؤتمر الوطني المحلول: نذكر بموقفنا بعدم المشاركة في أي سلطة تنفيذية خلال الفترة الانتقالية

قال حزب المؤتمر الوطني المحلول بأننا نناشد مجلس السيادة بتعيين مجلس وزراء للفترة الانتقالية من وطنيين مهنيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة كضرورة عاجلة لمجابهة الأوضاع المعيشية.

– نذكر بموقفنا بعدم المشاركة في أي سلطة تنفيذية خلال الفترة الانتقالية وندعو القوى السياسية لعدم الصراع حول السلطة التنفيذية الانتقالية.

الجزيرة – السودان