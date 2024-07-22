سياسية

حزب المؤتمر الوطني المحلول: نذكر بموقفنا بعدم المشاركة في أي سلطة تنفيذية خلال الفترة الانتقالية

2024/07/22
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قال حزب المؤتمر الوطني المحلول بأننا نناشد مجلس السيادة بتعيين مجلس وزراء للفترة الانتقالية من وطنيين مهنيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة كضرورة عاجلة لمجابهة الأوضاع المعيشية.
– نذكر بموقفنا بعدم المشاركة في أي سلطة تنفيذية خلال الفترة الانتقالية وندعو القوى السياسية لعدم الصراع حول السلطة التنفيذية الانتقالية.
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الجزيرة – السودان

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