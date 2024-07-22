أول تعليق لترامب على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

اعتبر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم الأحد، أن الرئيس الحالي، جو بايدن، “أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا”، وذلك بعد دقائق من إعلان بايدن انسحابه من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي مكالمة هاتفية مع شبكة “سي إن إن”، قال ترامب إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ستكون أسهل من هزيمة بايدن، رغم أن الديمقراطيين لم يعلنوا مرشحهم الجديد بشكل رسمي بعد، مع العلم أن بايدن أعرب عن تأييده لها للترشح للرئاسة.

أعلن بايدن، يوم الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي في بيان مفاجئ يأتي قبل أقل من 4 أشهر على الانتخابات، وبعد أسابيع من الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.

وقال بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، في بيان نشره على منصة “إكس” أثناء تعافيه من كوفيد-19 في منزله بديلاوير: “لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدمكم كرئيس”.

وأضاف: “أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركز فقط على مهامي كرئيس حتى انتهاء ولايتي”.

وأوضح بايدن أنه “سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراره”.

ويغرق القرار الحزب الديمقراطي في حالة من الفوضى، إذ يتعين عليه الاتفاق سريعا على مرشح جديد لانتخابات نوفمبر، فيما تعد هاريس الشخصية الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشح.

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