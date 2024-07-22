دعوة أممية لإرساء مقاربة شاملة بليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى تبني “مقاربة شاملة تشمل جميع الأطراف الليبية” للتوصل إلى حل عملي ينهي الأزمة السياسية في البلاد. جاء ذلك في بيان للبعثة، تعليقًا على مطالب نحو 130 شخصية ليبية خلال اجتماع في القاهرة يوم الخميس، التي تضمنت تشكيل حكومة جديدة واحدة والتمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

صحيفة الخليج