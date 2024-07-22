استخدامات غريبة للصابون لم تسمع بها من قبل

الجميع يستخدم الصابون في الاستحمام أو التنظيف، ولكن ما لا يعرفه الكثير من الناس أن استخدام الصابون أصبح لا يقتصر على تلك الأشياء فقط بل له استخدامات أخرى غير تقليدية ونافعة.

وسنذكر منها ما يلي، وذلك حسب ما جاء في موقع “DW”:

1- يمكن استخدام الصابون لجعل الأحذية القاسية أو التي يكون من الصعب ارتدائها أكثر مرونة وسهولة في ارتدائها، لذلك يمكنك أخذ صابونة مبللة وفركها في الحذاء من الداخل عدة مرات حتى تشعر أنها أصبحت مرنة.

2- يساعد استخدام الصابون المبلل في الماء على إزالة ورق الحائط القديم من على الحائط.

3- يمكن استخدامه كوسيلة لإبعاد الحشرات عن النباتات، حيث أن إذابة قطعة من الصابون المعطر في ماء دافئ ثم وضعه في بخاخة رش النباتات يساعد على إبقاء الحشرات بعيدًا، كما يمكن رش بعض من الماء الدافئ مع الصابون على الجسم لإبعاد الناموس أثناء النوم.

4- يمكن استخدام الصابون المبشور لإبعاد الفئران عن المكان، ويمكن أيضًا وضع الصابون في قليل من الماء ووضعه أمام مكان به ضوء ليكون فخ للبراغيث كي تغرق بها.

5- يمكن فرك قطعة من الصابون على زجاج النوافذ أو المرآة قبل طلاء جدران المنزل، حيث يساعد ذلك على سهولة إزالة الطلاء إذا علق بالزجاج.

6- يستخدم الصابون في القضاء على الأصوات المزعجة التي تصدر من الأبواب والنوافذ أثناء الفتح والغلق، حيث يمكن فرك قطعة الصابون على مفصلات الأبواب والنوافذ.

الامارات نيوز