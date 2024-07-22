شاهد بالفيديو .. حسناء اثيوبية تلهب المشاعر “بقليبك تقول لي تعال وتعال وبعيونك تقولي لا مافي مجال” والمعجبون: “مزة وغناية ومكنة عديل”

ألهبت حسناء اثيوبية المشاعر بأدائها الرائع للأغنية السودانية “بقليبك تقول لي تعال وتعال وبعيونك تقولي لا مافي مجال”، للفنان كمال ترباس.

شفتو ماشي برا والعيون تبرا .. ما بكلم زول وفي مشيتو تقول في محل مافي زول .. والتفت لينا ونحن جنينا .. ويوم وقف لينا ونحن جنينا.

وأدت المطربة الاثيوبية الأغنية بإحساس عال ترافقها فرقة راقصة أضافت للأداء بعدا آخرا جعل اللحن الجميل يعود بذاكرة السودانيين لأيام أجمل.

المدلل دا تاني وين نلقى .. كتب المعلقون على الأغنية مشيدين بهذه الطريقة المحببة في الأداء، ومبدين إعجابهم بالمطربة التي تفننت في العرض والتطريب ووصفوها بالمزة والغناية والمكنة.

وكان الفنان كمال ترباس قد ظل في أمدرمان لأكثر من عام مؤازراً للقوات المسلحة في حربها المفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

شاهد الأغنية:

رصد وتحرير – “النيلين”