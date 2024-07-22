الداخلية المصرية تبعد 6 سودانيين خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الإثنين، قرار وزارة الداخلية بشأن إبعاد 6 سودانيين خارج مصر لأسباب تتعلق بـ”الصالح العام”، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وشمل القرار أيضا، إبعاد فلسطيني ونيجيري للسبب ذاته، حسبما ذكرت صحف ومواقع مصرية منها “كايرو 24” و”المصري اليوم”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي “الأكبر ديموغرافيا”، ويوجد في البلاد9 ملايين “مقيم ولاجئ” من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق “مجلس الوزراء المصري”.

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من “المقيمين واللاجئين” في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، حسب تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة”.

الحرة