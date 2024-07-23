وزير الداخلية المكلف يلتقى سفير السودان بدولة جنوب السودان

إلتقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الاثنين الفريق عصام محمد الحسن كرار سفير السودان بدولة جنوب السودان

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء تطرق إلى الإهتمام بشئؤن الجالية السودانية بدولة جنوب السودان خاصة فيما يلى توفير كافة إحتياجات ومتطلبات الأوراق الثبوتية والمعاملات الهجرية بتسهيل وتبسيط إجراءات إستخراج الجوازات والأرقام الوطنية وأمن اللقاء على ضرورة الإهتمام بحركة المعابر التجارية التى تربط بين البلدين الشقيقين.

من جانبه اكد سفير السودان بدولة جنوب السودان حرصه وإهتمامه بترقية وتطوير العلاقات بين البلدين الأخوية التى تربط الشعبين السودانى والجنوب سودانى وتعزيزها وتوطيدها بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

المكتب الصحفي للشرطة