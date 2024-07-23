المدير العام لقوات الشرطة يلتقي سفراء السودان بدولة جنوب السودان والجمهورية الإيرانية

إلتقي الفريق اول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه الاثنين الفريق عصام محمد الحسن كرار سفير السودان بدولة جنوب السودان بحضور اللواء شرطة سامي احمد حريز رئيس هيئة التدريب

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة) أن المدير العام لقوات الشرطة وخلال اللقاء إستمع لتنوير مفصل عن خطط وبرامج التعاون والتنسيق المشترك تعزيزا وترسيخا للعلاقات الأخوية والأزلية مع شعب جنوب السودان الشقيق وسبل تطويرها كما إستعرض اللقاء جهود رئاسة قوات الشرطة وإلتزامها فى توفير خدمات معاملاتية متميزة فيما يلى الأوراق الثبوتية والمعاملات الهجرية من الأرقام الوطنية والبطاقة القومية والجواز بكل سهولة ويسر وتبسيط إجراءاتها حتى تكون فى متناول الجميع من أفراد الجالية وأسرهم.

وعلى صعيد متصل إلتقى السيد مدير عام قوات الشرطة سعادة سفير السودان لدى الجمهورية الإيرانية عبدالعزيز حسن خالد الذى أفاد (للمكتب الصحفى للشرطة) أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات وإستعادة التعاون فى كافة المجالات الشرطية بما يحقق المصالح المشتركة خاصة فى مجالات التدريب والتأهيل ورفع القدرات وإنفاذ الخطط وبروتوكولات التعاون الشرطى الموقعة بين الجانبين.

المكتب الصحفي للشرطة