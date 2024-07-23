ما هي الوزارة التي أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارًا بتعديل اسمها؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا بتعديل اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليصبح «وزارة البلديات والإسكان».

وبهذه المناسبة، أعرب وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. وأكد أن تعديل اسم الوزارة يعكس الالتزام بتطوير بيئة حضرية متطورة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويسهم في رفع مستوى الأداء العام للوزارة والجهات التابعة لها من أمانات وبلديات، لتحقيق خطط التنمية الحضرية المستدامة، وتمكين البلديات من الإسهام في رفع جودة الحياة في المدن وتطوير قطاع الإسكان لتقديم خدمات مبتكرة للمستفيدين، وفقًا لما ورد عن «واس».

وأوضح وزير البلديات السعودي أن قطاعي البلديات والإسكان يعدان من القطاعات الرئيسة والأساسية للدولة، ويؤثران بشكل مباشر على حياة المواطنين. وأضاف أن رؤية المملكة 2030 أولت اهتمامًا خاصًا بهما ضمن خططها وبرامجها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمات البلدية والسكنية المقدمة للمواطنين وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أنشئت بأمر ملكي عام 1395هـ/ 1975م، لتكون مسؤولة عن التخطيط العمراني للمدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى بعض المهام الموكلة إليها مثل إدارة الخدمات البلدية للحفاظ على نظافة وصحة البيئة، وفي عام 1442هـ صدر الأمر الملكي الكريم بضم (وزارة الإسكان) إلى (وزارة الشؤون البلدية والقروية)، لتصبح بذلك (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).

المصري اليوم