عالمية

محمد بن راشد : علاقاتنا مع إفريقيا في تطور مستمر!

2024/07/23
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن علاقات الإمارات مع إفريقيا في تطور مستمر.

وقال سموه عبر حسابه على منصة “إكس”: “شهدت مع رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس. هدفنا هو الارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص للشعبين الصديقين. هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة إفريقية. علاقاتنا مع إفريقيا في تطور مستمر، ونحن حريصون على تطويرها”.

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صحيفة البيان

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