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شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية تثير غضب المتابعين بتقديمها وصلة رقص “فاضحة” أمام العشرات من الشباب خلال حفل بمدينة بورتسودان

2024/07/22
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أثارت مطربة سودانية, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة التي تعرضت لهجوم شرس من قبل المتابعين وهي تقدم فاصل من الرقص الفاضح.

ووفقاً لما ذكر المتابعون فإن الحفل الذي رقصت فيه المطربة وحضره العشرات من الشباب, أقيم بمدينة بورتسودان شرقي السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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