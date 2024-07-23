سياسية

الحكومة تمتدح الجهود التركية في تقديم المساعدات للسودانيين

2024/07/23
السودان تركيا

وصلت إلى ميناء بورتسودان يوم الاثنين سفينة مساعدات تركية تحمل 2400 طن من المواد الغذائية والدوائية.

وأشاد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور جرهام عبد القادر، بجهود الحكومة والشعب التركي وتضامنهم مع السودان، معتبرًا أن الدعم التركي يعزز العلاقة الحميمة بين الشعبين ويعزز التعاون المثمر. وأثنى الوزير على العلاقات المتينة بين الشعبين السوداني والتركي، وقدم شكره للقائمة بأعمال السفارة التركية في السودان والمنظمات الطوعية والإعلام التركي على جهودهم في توطيد العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى وجود الآثار التركية في الخرطوم والفاشر وسواكن كدليل على استمرار التعاون بين الشعبين.

وأشار الوزير إلى مجالات التعاون المستمرة بين البلدين في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا على الدعم التركي من الأدوية والمعدات والمستلزمات العاجلة للمواطنين. من جانبها، قالت السيدة يشم قوندودو جوبان اولو، المستشار الأول والقائم بأعمال السفارة التركية في السودان، إن سفينة المساعدات أرسلت من قبل وزارة الداخلية التركية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إلى جمعية الهلال الأحمر السوداني، وتشمل المواد الغذائية وأغذية الأطفال ومواد النظافة الشخصية والملبوسات والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضافت أن هذه المساعدات تعكس الحب المتبادل والروابط القوية بين شعبي البلدين، مشيرة إلى تضامن الشعب السوداني مع الشعب التركي بعد كارثة الزلزال التي أصابت تركيا في 6 فبراير 2023، حيث قدم السودان العديد من الخيام والبطانيات الشتوية لإيواء ضحايا الزلزال وأرسل فريق بحث وإنقاذ مجهز بأحدث المعدات إلى مدينة أديامان، إحدى المناطق التي تأثرت بشدة بالزلزال.

و امتلأت سفارتنا في ذلك الوقت بأخوتنا السودانيين الذين أرادوا تقديم تعازيهم لنا. وقد شعرنا بمشاعر الحب الكبير الذي أبداه أخوتنا السودانيين تجاه بلدنا والأمة التركية ، وانطلاقاً من المثل التركي الذي يقول إن الصديق الحقيقي يظهر في وقت الضيق، فقد سعينا للتضامن مع أشقائنا السودانيين منذ بداية اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل 2023. حيث ظلت سفارتنا تواصل أنشطتها من مدينة بورتسودان وقد اوصلنا كل المساعدات لأشقائنا السودانيين من إمدادات طبية وأدوية الكلى والسرطان، تبرعت بها المنظمات غير الحكومية التركية. كما قامت الاوقاف الدينية التركية بتوزيع المساعدات الرمضانية و قام الهلال الأحمر التركي و الاوقاف الدينية بتوزيع الأضاحي في عيد الأضحى الماضي.
وفي مجال الصحة يعمل مستشفى نيالا السوداني التركي للتدريب والأبحاث ، بعاصمة ولاية جنوب دارفور نيالا، يقوم الموظفين السودانيين بتشغيله آلان وهو مؤسسة الرعاية الصحية الوحيدة التي تعمل بالمنطقة. وبعد الاحداث التي جرت في 15 ابريل 2024 وأود أن أؤكد مرة أخرى أن بلادنا تراعي دائما الروابط التاريخية والدينية والثقافية في علاقاتها مع السودان، وتولي أهمية كبيرة لأمن السودان وسلامه استقراره ونأمل أن يخرج السودان الذي مر بأحد أكبر التحديات في تاريخه من هذا التحدي الكبير بصورة أقوى. ونامل أن تخفف المساعدات التي قدمتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) اليوم من معاناة أشقائنا السودانيين ولو قليلاً. وبهذه المناسبة، وشكرت جمعية الهلال الأحمر السوداني ووزارة الخارجية السودانية والهلال الأحمر التركي على جهودهم القيمه في إنجاز هذه المهمه. من جانبها قالت الامين العام للهلال الاحمر السوداني عايدة السيد إن السفينة هدية من الهلال الأحمر التركي للشعب السوداني والتي تحتوي على مواد غذائية وادوية ومعدات نضافة، كاشفة عن بداية ترحيل الاغاثة للولاية الشمالية وسيتم تغطية باقي ولايات السودان بنهاية الشهر الحالي. وثمنت جهود الهلال الاحمر التركي وحكومة تركيا واشادت بدور الحكوكة السودانية التي قامت بتسهيل العقبات لوصولها لجميع ولايات السودان.
سونا

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