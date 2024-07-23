الحكومة تمتدح الجهود التركية في تقديم المساعدات للسودانيين

وصلت إلى ميناء بورتسودان يوم الاثنين سفينة مساعدات تركية تحمل 2400 طن من المواد الغذائية والدوائية.

وأشاد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور جرهام عبد القادر، بجهود الحكومة والشعب التركي وتضامنهم مع السودان، معتبرًا أن الدعم التركي يعزز العلاقة الحميمة بين الشعبين ويعزز التعاون المثمر. وأثنى الوزير على العلاقات المتينة بين الشعبين السوداني والتركي، وقدم شكره للقائمة بأعمال السفارة التركية في السودان والمنظمات الطوعية والإعلام التركي على جهودهم في توطيد العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى وجود الآثار التركية في الخرطوم والفاشر وسواكن كدليل على استمرار التعاون بين الشعبين.

وأشار الوزير إلى مجالات التعاون المستمرة بين البلدين في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا على الدعم التركي من الأدوية والمعدات والمستلزمات العاجلة للمواطنين. من جانبها، قالت السيدة يشم قوندودو جوبان اولو، المستشار الأول والقائم بأعمال السفارة التركية في السودان، إن سفينة المساعدات أرسلت من قبل وزارة الداخلية التركية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إلى جمعية الهلال الأحمر السوداني، وتشمل المواد الغذائية وأغذية الأطفال ومواد النظافة الشخصية والملبوسات والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضافت أن هذه المساعدات تعكس الحب المتبادل والروابط القوية بين شعبي البلدين، مشيرة إلى تضامن الشعب السوداني مع الشعب التركي بعد كارثة الزلزال التي أصابت تركيا في 6 فبراير 2023، حيث قدم السودان العديد من الخيام والبطانيات الشتوية لإيواء ضحايا الزلزال وأرسل فريق بحث وإنقاذ مجهز بأحدث المعدات إلى مدينة أديامان، إحدى المناطق التي تأثرت بشدة بالزلزال.