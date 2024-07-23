مدير شرطة ولاية الخرطوم يخاطب منسوبى شرطة محلية أم بدة

خاطب الفريق شرطة (حقوقي) د/ إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الخرطوم لقاء القوة الذي أقامته شرطة محلية أمبدة وأكد سيادته خلال ذلك على إهتمام رئاسة شرطة الولاية بتهيئة بيئة العمل وتوفير كافة إحتياجاته ومعيناته حتى تتمكن شرطة الولاية وعبر المحليات التى تشهد إستقرارا من أداء واجباتها ومهامها على الوجه المطلوب وأشاد سيادته بتضحيات شرطة محلية أم بدة في دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات المساندة فى دحر المتمردين والمرتزقة في معركة الكرامة مع إحكام سلطاتها بدائرة إختصاصها بمحاربة كافة أشكال التفلتات الأمنية عبر الأطواف الأمنية المشتركة وعمل الإرتكازات ومراقبة المتفلتين ومعتادى الإجرام والحد من نشاطهم وجرائمهم وف. خاتمة حديثه تضرع سيادته للمولى عز وجل بالرحمة والمغفرة لشهداء معركة الكرامة من منسوبى قوات الشرطة وعموم شهداء القوات النظامية الأخرى والمواطنين متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وأن يفك الله أسر المأسورين.

من جانبه رحب العميد شرطة إبراهيم صالح آدم حامد مدير شرطة المحلية بالفريق إبراهيم شمين والسادة مدراء الدوائر والإدارات المختلفة ومدراء شرطة المحليات مؤكداً جاهزية قوات شرطة المحلية للقيام بالمهام الموكلة إليها والواجبات الملقاة على عاتقها بكل تجرد ونكران للذات حتى يتحقق الأمن والاستقرار وعودة المواطنين إلى منازلهم بصورة أمنة ومستقرة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة ) أن اللقاء كان بحضور السادة مدراء الدوائر والإدارات ومدراء شرطة المحليات بالولاية .

المكتب الصحفي للشرطة