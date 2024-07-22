المدير العام لقوات الشرطة يلتقى بمكتبه والي ولاية البحرالأحمر المكلف

إلتقى السيد المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين بمكتبه والى ولاية البحر الأحمر اللواء ركن (م) مصطفى محمد نور.

السيد مدير عام قوات الشرطة جدد خلال اللقاء حرص وإهتمام رئاسة قوات الشرطة بتفعيل وإنفاذ البرامج المجتمعية الهادفة لتحقيق الشراكة الأمنية المجتمعية عبر اللجان المجتمعية بالقرى والأحياء وتنسيق الجهود إحكاما للتعاون بينها وبين الأجهزة الشرطية والأمنية بما يحقق أهداف الشراكة بتحقيق الأمن والإستقرار وبسط الأمن وإشاعة الطمأنينة بإعتبار أن الأمن مسئولية مشتركة تتكاتف الجهود المجتمعية والأمنية لتحقيقها مبينا أن الشرطة المجتمعية ظلت تضطلع بأدوار متعاظمة وإسهامات فاعلة فى ترسيخ قيم التعايش السلمى والمجتنعى من خلال انشطة وعمل اللجان المجتمعية والأنشطة الشبابية المختلفة وأكد سيادته إهتمام رئاسة قوات الشرطة بدعم كافة برامج وأنشطة الشرطة المجتمعية بالولاية حتى تقوم بواجباتها في حفظ الامن والاستقرار بالولاية.

من جانبه أشاد والى ولاية البحر الأحمر المكلف بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه رئاسة قوات الشرطة لإدارات وأقسام الشرطة بالولاية مما انعكس امنا وطمأنينه لإنسان الولاية مؤكدا التعاون والتنسيق مع رئاسة قوات الشرطة لانفاذ كافة خطط وبرامج الشرطة المجتمعية بالولاية مضيفا ان حكومة الولاية على ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات دعما وإنفاذا لبرامج الشرطة المجتمعية بجميع محليات الولاية.

يذكر أن والى ولاية البحرالأحمر المكلف قدم التهانى والتبريكات بمناسبة ترقية السيد مدير عام قوات الشرطة لرتبة الفريق أول شرطه ونيله ثقة قيادة الدولة متمنيا له التوفيق والسداد.

المكتب الصحفي للشرطة