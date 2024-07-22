والي الخرطوم : تحركات لتوفير الخبز واستقرار أسعاره

قام والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الاثنين بزيارة واسعة شملت وكلاء شركات الدقيق وعددا من المخابز للوقوف على سير الاداء وتوفير الخدمات فى اطار اهتمام الولاية بقضايا المواطن حيث تحتل قضية الخبز سلم الأولويات بولاية الخرطوم بعد تصاعد سعر الدولار مما انعكس على زيادة اسعار الدقيق والخبز واسعار المحروقات.

وقال الوالي أن الزيارة تأتي للأطمئنان على توفر الدقيق ومدخلات صناعة الخبز وكذلك للتعرف على المشكلات والحوار مع الوكلاء واصحاب المخابز تمهيداً للتدابير التي ستتخذها الولاية للحيلولة دون تصاعد أسعار الخبز بعد التباين الذي طرأ على الأسعار بين مخبز وآخر .

واكد مدير مكتب سيقا بأمدرمان وكرري توفر الدقيق بكميات كبيرة وقدمت سيقا حافزاً للمخابز بتخصيص ٥ ألاف جوال يتم توزيعها مجانا لعدد (٢٧٤) مخبزاً بواقع (٤) جوالات لكل مخبز يقوم بسحب مائة جوال كما توفر الخميرة مجانا للمخابز ويتكفل الوكلاء بترحيل الدقيق حتى المخابز.

وطمأن الوالى المواطنين بان الدقيق متوفر وأن سيقا حريصة على توزيع منتجاتها بسعر الإنتاج ونسعي لأي فرصة تقلل من التكلفة تقديرا لظرف المواطن في الحرب ووستقوم الولاية بزيارات دورية للمخابز لحلحلة مشاكلهم.