⭕ شاهد بالفيديو .. أحد جنود حرب الكرامة ” نحن الغبش ما بننهرش نحن الجمر فوقه بنمش وقت النار تبق كل الخلق تجري وتنش نحن الغبش تلقانا وش”

نحنا الغبش ما بننهرش ..

خلقونا بس شان التعب ..

شان الكوماج شان الدرش ..

بنقيف هنا فوق الحلق ..

لا بننبلع لا بننقرش ..

لا بننطرش ..

لحمنا مر حنظل عديل ..

وقلبنا حار ..

ناراً يمين ما بينهبش ..

كاكي الجنود

كاكي الجنود بنريده

جد جيناه حبا في الوطن

ما جينا ساكين القرش

نحن الغبش ما بننهرش

نحن الجمر فوقه بنمش

وقت النار تبق

كل الخلق تجري وتنش

نحن الغبش تلقانا وش

نتدرع النار بالصدر

ما بهمنا الموت لا القبر

لا بهمنا الجرح العميق

لا بهمنا الدم البجر

نحن البخاف بنقوله تر.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”