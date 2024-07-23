هاريس: أتطلع لقبول الترشيح رسمياً.. وسنفوز بالانتخابات

مع تلقّيها دعماً من شخصيات في حزبها إثر انسحاب الرئيس جو بايدن، أصبحت كامالا هاريس الاثنين في موقع قوي لضمان تسمية الحزب الديموقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة دونالد ترامب.

“سنفوز في الانتخابات”

وفي أول خطاب لها في إطار حملتها الانتخابية، قارنت هاريس ترامب البالغ 78 عاما بشخص “محتال”، مشددة على أنها ستفوز في الانتخابات.

كما أعلنت لأعضاء حملتها في ديلاوير، أنها وعلى مدى الأيام الـ106 المقبلة، ستعرض برنامجها على الشعب الأميركي، وستفوز.

وأكدت أنها تتطلع لقبول الترشيح رسمياً، مشيرة إلى أنها حصلت على الدعم المطلوب للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

ورأت أن تقلبات كثيرة حدثت مؤخراً، في إشارة منها إلى انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من سباق الرئاسة، ومحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأكدت مراراً على محبتها للرئيس الحالي بايدن.

كما وعدت هاريس بجعل الحق بالإجهاض في صلب حملتها الانتخابية في إطار سعيها للوصول إلى البيت الأبيض.

وقالت خلال أول فعالية لها في حملتها الانتخابية، إنها ستناضل من أجل حق المرأة، لافتة إلى أن ترامب سوف يقر حظراً على الإجهاض في كل ولاية أميركية، في مقارنة منها إلى طريقة إدارة كل منهما.

انسحاب بايدن

يذكر أن وسائل إعلام أميركيّة كانت أكدت أن غالبيّة المندوبين الديموقراطيّين، البالغ عددهم نحو 4000 شخص والمُكلّفين باختيار مرشّح الحزب رسميا، قد أعلنوا بالفعل نيّتهم دعم هاريس.

جاء ذلك بعدما حضّ بايدن أنصاره الاثنين على دعم ترشيح نائبته لخوض السباق الرئاسي، معتبرا أن انسحابه من المنافسة كان “القرار الصائب”.

وقال في اتصال مع فريق حملته الانتخابية “أريد أن أقول للفريق، ادعموها. إنها الأفضل”. وأضاف تعليقا على قراره الانسحاب “أعلم أن أخبار الأمس كانت مفاجئة ويصعب عليكم سماعها، لكنه كان القرار الصائب”.

إلى ذلك تعهد بمواصلة العمل على إنهاء الحرب في غزة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، بعد تراجعه عن السعي لولاية ثانية.

ومن المقرر أن تلتقي هاريس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع في واشنطن، حسبما أعلن مكتبها.

في حين يغادر بايدن الثلاثاء منزله الذي كان معزولا فيه بسبب إصابته بفيروس كورونا، على أن يعود إلى البيت الأبيض بعد الظهر، وذلك للمرة الأولى منذ أن أعلن انسحابه من السباق الرئاسي، وفقا لجدول أعماله الرسمي.

العربية نت