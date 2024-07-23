معالجة الفقر: ليس مجرد كتاب.. من داخل السجن كتبه الدكتور عبدالرحمن الخضر

معالجة الفقر: ليس مجرد كتاب.

صدر للدكتور عبدالرحمن الخضر كتاب (معالجة الفقر: مدخل للتنمية فى السودان (تشخيص ومساهمة فى اساليب المعالجة) ، وجاء الكتاب فى 4 ابواب و ما يزيد عن 400 صفحة وتضمن 30 جدول احصاءات ومقارنات ، ومع أن الكتاب احتوى على دراسة مفاهيمية فى بابه الأول ، إلا أنه فى اجماله بمثل عصارة تجربة عملية ، ويمكن القول انها (خطة) أو (مشروع عمل) استصحب تجارب محلية وأممية وانسانية ، ولاحظت أن الكتاب قارن تجارب دول مثل (الصين وبنغلاديش والبرازيل) وهى دول كثيفة السكان وشحيحة الموارد نسبيا مقارنة بالتعداد السكاني ونحن فى السودان عندنا (قلة فى السكان وسعة فى الموارد الطبيعية) ونؤسس حياتنا على عقيدة التعاون و تقليد مجتمعية تكافلية..

-انطلق المؤلف من مفهوم (أن معالجة الفقر هو عتبة نتوسل بها إلى التنمية الواسعة التي لا تستثني احد وتوجهه ولا موضوعا متعلقا بها فى هذا البلد الحبيب) ..

-ومع أن تأليف الكتاب فى غالبه تم داخل سجن كوبر (حيث تم إعتقال الدكتور الخضر فى مايو 2019م وحتى مايو 2023م ) ، وتم تحديث بعض البيانات بعد ذلك ، فإنه تباعد عن الاستغراق فى الشواهد النظرية وركز على التجارب العملية والانسانية ، وهذا عنصر قوة الكتاب ، فهو ليس ترفا فكريا أو استعراض أكاديمي وانما (رؤية متماسكة) ..

هذا الكتاب:

– هو تصويب للنقاشات والحوارات إلى نطاق ارتكاز فى خدمة الانسان ورفاهه بدلا عن الدوران فى التجاذبات الصفرية ، ومؤلفه رغم دوره السياسي إلا أن غايته كانت وما زالت خدمة الوطن والمواطن ، هذا مبتدأ الفعل السياسي ومنتهاه وقد وجدت ذلك ملهما وصائبا..

– وهو حصاد تجربة عملية ، من مواطن ورجال أعمال ومعتمد مخافظة زاخرة بالخيرات ثم وزير ووالى لأكثر ولايات السودان ارتباطا بحياة الناس (القضارف ولاية الانتاج) و الخرطوم ولاية تحقيق الكفاية وضخامة الاستهلاك) ، وهو نماذج عملية ، وفوق قيمته العلمية والمعرفية فهو خلاصة تجارب ماثلة..

– هو تجسيد لكيفية توظيف الوقت وتطويع الظروف بما يحقق الفائدة ، ورغم طبيعة السجن والظلم فإن دكتور عبدالرحمن وظف كل ذلك لما يخدم الناس ، وكان بإمكانه أن يكتب عن تجربة الحبس ودراما السجون وكيد المتآمرين وذلك أدب معروف وسير مبذولة ومرغوبة فى اسواق النشر وبين القراء ولكنه اختار الميل إلى ما ينفع الناس والمجتمع..

وكما اشار المؤلف فى مقدمة الكتاب ( أن هذا البحث يمثل رصدًا ومحاولة لوضع رؤية تلملم جهودًا كثيرة قامت بها الحكومات المتعاقبة خاصة حكومة الإنقاذ، في العشرين عاما الأخيرة من عمرها .. والأمل معقود على تطوير هذه الرؤية والاستفادة منها من أي ممن تتاح لهم فرصة صناعة القرار في بلدنا الحبيب أو من الباحثين المهتمين بالموضوع أو الدارسين ولا يلزم الاستئذان في ذلك . ].

[فالبحث جهد المقل في بحر متلاطم من المعلومات والرؤى .. وهو محاولة لوضع لبنة للمعالجة آمل أن يبني عليها الآخرون )

انه كتاب جدير بالقراءة وجدير بالوقوف عنده للتطبيق وجدير برفوف المكتبات الاكاديمية ، وقليل فى نموذجه..

حيا الله الدكتور عبدالرحمن الخضر وبارك الله في جهده وعمله..



ابراهيم الصديق على

23 يوليو 2024م

Arwa Abd Elrhman

