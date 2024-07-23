شاهد بالفيديو.. بعد توقف دام لأكثر من 14 شهر.. إحدى الجامعات السودانية المعروفة تعلن إستئناف الدراسة بمقرها بمدينة أم درمان وسط حضور كبير من الطلاب والطالبات

بعد توقف دام لأكثر من 14 شهر, بسبب الحرب الدائرة في السودان, أعلنت إحدى الجامعات السودانية المعروفة إستئناف الدراسة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعلنت جامعة الإمام الهادي, عن مباشرة الدراسة كأول جامعة سودانية نشاطها الأكاديمي, منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع, في أبريل من العام الماضي.

ووفقاً لتقرير مصور من داخل مقر الجامعة بمدينة أم درمان فقد قدمت إدارة الجامعة ممثلة في وكيلها, الشكر للقوات المسلحة والمسؤولين بولاية الخرطوم, على تمهيدهم الطريق لإدارة الجامعة لمعادة نشاطها من جديد.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد أكدت إدارة الجامعة أن ضربة البداية في العودة ستكون بالإمتحانات التي كانت قد توقفت نتيجة الحرب, وسط حضور مميز من طلاب الجامعة بأم درمان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين