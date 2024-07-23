شاهد بالفيديو.. عروس الفن السوداني ريماز ميرغني تبهر المتابعين بجلسة تصوير خاصة في ليلة زواجها

واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, اهتمامها بكواليس عقد قران الفنانة السودانية المعروفة ريماز ميرغني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت صفحات بنشر مقطع فيديو من جلسة تصوير خاصة لعروس الفن السوداني, خضعت لها في يوم زواجها.

المقطع نال اعجاب المتابعين الذين قدموا التهانئ والتبريكات للمطربة ريماز ميرغني, متمنين لها حياة زوجية سعيدة.

الجدير بالذكر أن الفنانة ريماز ميرغني, كانت قد أكملت مراسم عقد قرانها بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين