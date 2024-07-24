مدير عام قوات الشرطة يتفقد سير العمل بمطار بورتسودان الدولي

وقف الفريق اول شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة على سير العمل بمطار بورتسودان الدولي وتفقد المواقع المقترحة للإنشاءات الشرطية الجديدة الخاصة بمباني إدارة جوازات المطار وقسم شرطة المطار وقاعدة طيران الشرطة بحضور الفريق مهندس سرالختم بابكر الطيب مدير الشركة القابضة لمطارات السودان والمهندس عثمان عوض المدير الولائى لمطار بورتسودان والمهندس يحى احمد محمد مدير مطار بورتسودان واللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة.

الفريق مهندس سرالختم بابكر الطيب مدير الشركة القابضة لمطارات السودان أوضح (للمكتب الصحفى للشرطة) ان الزيارة الناجحة لمدير عام قوات الشرطة جاءت للوقوف علي إلإنشاءات والمواقع الشرطية داخل المطار وهي مواقع إستراتيجية حيوية مهمة وضرورية لإستمراية وتنظيم للعمل داخل المطار خاصة إدارة الجوازات وقسم الشرطة الجنائى وقاعدة طيران الشرطة مضيفا ان المدير العام لقوات الشرطة وجه بضرورة الإسراع في قيام تلك الإنشاءات وتقديم الدعم اللازم لها حتي تكتمل المنظومة التأمينية بالمطار وأشاد سيادته بأداء الإدارات الشرطية العاملة بالمطار والتى تعمل بتناغم وتجانس تام من أجل المحافظة علي حقوق المواطنين.

يذكر ان الشركة القابضة لمطارات السودان قامت بتكريم المدير العام لقوات الشرطة لدعمه الكبير للخطط والبرامج الخاصة بعمليات التأمين داخل المطار .

المكتب الصحفي للشرطة