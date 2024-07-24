مدير شرطة ولاية كسلا يلتقي وزير العدل

إلتقى اللواء شرطه (حقوقي) د/سفيان عبد الوهاب حمد رملى مدير شرطة ولاية كسلا بمكتبه مولانا معاوية الحداد وزير العدل والوفد المرافق اثر زيارته للولاية.

وزير العدل مولانا الحداد أعرب عن سعادته بزيارة شرطة الولاية والتي تمثل سانحة وفرصة طيبة للوقوف علي مجريات العمل بشرطة الولاية وإساهماتها فى إنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة تحقيقات للأمن والإستقرار وحماية الأرواح والممتلكات

وأشاد سيادته بروح التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة العدلية والقضائية والشرطية التى تعمل وفق منظومة عمل متجانسة برؤى ثابتة.

وأهداف واضحة تحقيقا لسيادة حكم القانون وحماية الأرواح والممتلكات الازلية وأمتدح سيادته العلاقات الأزلية المتينة التى ترتبط بها النيابات العدلية مع قوات الشرطة وأسهمت بشكل كبير وواضح فى حفظ الحقوق والمتلكات ورد المظالم إلى أهلها

من جانبه رحب اللواء شرطة(حقوقي) د/سفيان عبد الوهاب حمد رملي مدير شرطة ولاية كسلا بمقدم وزيارة السيد وزير العدل والوفد المرافق له لرئاسة شرطة الولاية مدللا ومشيرا على مدى التعاون والتنسيق المشترك بين الشرطة ومختلف الأجهزة العدلية والقضائية والأمنية التى تعمل بروح الفريق الواحد وفق خطط وأهداف موضوعة يتم إنفاذها تحقيقا للأمن وبسط للإستقرار مضيفا أن حركة النزوح المتزايدة من بعض الولايات المتأثرة بالمعارك وإفرازاتها الأمنية ضاعفت من أعباء ومهام شرطة الولاية ومختلف الأجهزة ذات الصلة بالعملية الأمنية وأبان رملي بأن نجاح شرطة الولاية فى تحقيق الأمن والإستقرار لم يكن وليد الصدفة بل كان نتاج جهود مضنية وخطط أمنية محكمة تم إنفاذها بكل مهنية وإحترافية إضافة إلى الانتشار الواسع والكبير وقيام الأطواف الثابتة والمتحركة وتكثيف مراقبة المعابر بالطريق القومى ومداخل ومخارج الولاية التى تتسع حدودها وتضم فى دائرة إختصاصها عدد (11) محلية مترامية.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة ) أن شرطة الولاية نجحت فى حصر وإستيعاب وتوفيق أوضاع جميع أفراد الشرطة الوافدين للولاية من الولايات المتأثرة بالحرب بالجزيرة وسنار بأعداد بلغت (7) ألف شرطى تمت الإستفادة منهم والإستعانة بهم من خلال تفعيل خطة التدريب في تعزيز وترسيخ ركائز العملية الأمنية بالولاية جدير ذكره أن شرطة الولاية تولى إهتماما خاصا ومتعاظما بتخفيف أعباء المعيشة ورفعها عن كاهل منسوبيها من خلال تقديم الدعم المادى والعينى بواسطة الجمعيات التعاونية التى توفر إحتياجات منسوبى الشرطة والوافدين وأسرهم طما تسهم شرطة الولاية فى تأمين وحماية دور الإيواء والنزوح بالولاية والبالغ عددها (172) مركز موزع بمختلف المناطق والأحياء.

المكتب الصحفي للشرطة