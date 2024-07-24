شبكة أطباء السودان: نتأسف للتدمير المتعمد للأجهزة والمعدات الطبية لجامعة الجزيرة

قالت شبكة أطباء السودان بأننا نتأسف للتدمير المتعمد للأجهزة والمعدات الطبية لجامعة الجزيرة والمراكز البحثية وما تم إمعانا لعمليات استهداف البنية التحتية للجامعة وهو ديدن ظل تتبعه الدعم السريع في كل المدن التي تتواجد بها.

الجزيرة – السودان