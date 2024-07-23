الخرطوم تشهد أمطار غزيرة ووالي الخرطوم يقف على تصريف المياه – صور

شهدت ولاية الخرطوم فجر الثلاثاء هطول أمطار غزيرة ووقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على عمليات تصريف الامطار يرافقه المدير التنفيذي لمحلية كرري الاستاذ أحمد مصطفى علي ومدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه مهندس مختار عمر صابر وقيادات الهيئة، حيث دفعت هيئة الطرق بعدد كبير من الآليات لتصريف مياه الأمطار بشارع الوادي والنص والشنقيطي وتبعا لذلك فإن الأعمال التي تمت لتأهيل المصارف والخيران والمصبات والمجاري الطبيعية قد أسهمت في تصريف كميات الأمطار.

ووجه الوالي بتكثيف العمل في شفط مياه المنخفضات بواسطة التناكر ونظافة المصارف من المخلفات.

في السياق زار الوالي ومرافقوه سوق صابرين وشملت الزيارة مواقف المواصلات واسواق الخضر والفواكه ويشهد سوق صابرين زحاما شديدا في الانشطة باعتباره أكبر الأسواق العاملة حاليا مما يتطلب ضرورة التوافق على تنظيم السوق لتسهيل عمليات التسوق وتصريف مياه الأمطار والنظافة والصرف الصحي.

في الاثناء عقدت اللجنة العليا لطوارئ الخريف اجتماعها اليوم برئاسة دكتور سرالختم فضل المولى مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، وناقش الاجتماع اوجه الاداء في مجالات مرافق تصريف المياه وتعزيز الجسور الواقية والسدود وتطرق لخطوات وزارة الصحة والمحليات فيما يلي توفير احتياجات مكافحة نواقل الأمراض.

واكد مدير عام وزارة الصحة ان وزارته كانت قد رفعت خطة لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية تلقت بموجبها دعما مقدرا من الناموسيات والمبيدات والطلمبات وسيسهم هذا الدعم في المساعدة في اعمال المكافحة مع توقعات بوصول دعم آخر خلال فصل الخريف.