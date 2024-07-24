وزير الخارجية السوداني يلتقي بنظيره المصري

التقى معالي السفير حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف اليوم بنظيره معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، وذلك في قصر التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بحضور السفير حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، والسفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأخوية بين السودان ومصر، وكذلك استعرض سير التعاون في مختلف القطاعات الحيوية. وأكد السيد السفير حسين عوض وزير الخارجية المكلف على متانة العلاقات السودانية المصرية ووحدة الهدف والمصير المشترك، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وعبر السيد وزير الخارجية المكلف عن شكر وتقدير السودان لمواقف مصر الداعمة منذ اندلاع الحرب واستضافتها لأشقائها السودانيين وتقديم كافة العون والتسهيلات اللازمة. وتطرقت مباحثات الوزيرين إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض مجمل المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة السودانية.

وأمن الوزيران على ضرورة مشاركة الحكومة السودانية في بلورة أية مبادرات ورؤى إقليمية مطروحة واستصحاب دول الجوار كمكون فاعل في تلك المبادرات.

واستعرضت المباحثات سبل تنشيط آليات التعاون الثنائي واللجان المشتركة والقطاعية، وجرى الاتفاق على أهمية تنشيط تلك الآليات بما يعزز التعاون في شتى المجالات.