نبيل عبد الله: تقرير الصحيفة “مضلل ويفتقر للشفافية ومحاولة يائسة لتشويه صورة الجيش السوداني

رداً على تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية نسب “تصرفات محددة لجنود من القوات المسلحة”.. قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله:

– تقرير الصحيفة “مضلل ويفتقر للشفافية ومحاولة يائسة لتشويه صورة الجيش”

– الصحيفة “لم تلتزم بأي معيار مهني يضمن شفافية وتوازن تقريرها ويبدو أنها تحمل دوافع خفية”

– التقرير احتوى على “مغالطات وأكاذيب صارخة ضد أفراد القوات المسلحة في أم درمان”

– الصحيفة “تجنبت تماماً الاتصال بأي من أفراد القوات المسلحة لعرض ما ادعت أنها حصلت عليه من قصص النساء اللاتي زعمن تعرضهن للانتهاكات”.

– مراسلة الصحيفة “لم تطلب تصريحاً رسمياً من السلطات للعمل في المنطقة”