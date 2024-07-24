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نبيل عبد الله: تقرير الصحيفة “مضلل ويفتقر للشفافية ومحاولة يائسة لتشويه صورة الجيش السوداني

2024/07/24
الناطق الرسمي للجيش
نبيل - الناطق الرسمي
رداً على تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية نسب “تصرفات محددة لجنود من القوات المسلحة”.. قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله:
– تقرير الصحيفة “مضلل ويفتقر للشفافية ومحاولة يائسة لتشويه صورة الجيش”
– الصحيفة “لم تلتزم بأي معيار مهني يضمن شفافية وتوازن تقريرها ويبدو أنها تحمل دوافع خفية”
– التقرير احتوى على “مغالطات وأكاذيب صارخة ضد أفراد القوات المسلحة في أم درمان”
– الصحيفة “تجنبت تماماً الاتصال بأي من أفراد القوات المسلحة لعرض ما ادعت أنها حصلت عليه من قصص النساء اللاتي زعمن تعرضهن للانتهاكات”.
– مراسلة الصحيفة “لم تطلب تصريحاً رسمياً من السلطات للعمل في المنطقة”
– “الدليل الأكيد لدحض الاتهامات الصحيفة الملفقة هو أن المواطنين العاديين يفرون من أي منطقة تدخلها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ويلجأون إلى المناطق التي توجد فيها القوات المسلحة”.
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