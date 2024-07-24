بسم الرحمن الرحيم

غرفة طوارئ الدندر

تابعت غرفة طوارئ، مقطعاً مُصوّراً لمليشيا الدعم السريع تزعم فيه أنّ قيادات قبيلة رفاعة أعلنت تأييدها للمليشيا، وأنهم استنفروا ضد الجيش وأظهر صور عدد من أصحاب السوابق ضمن المقطع المصور، تشير غرفة طوارئ الدندر أن الذين سرقوا لسان قبيلة رفاعة بالدندر لا يمثلونها، بل هم أصحاب سوابق في النهب والسلب والسرقة والسالف والشيكات الطائرة، وتشهد عليهم المحاكم والسجون بالدندر، وأنهم امتطوا ظهر المليشيا لتصفية حساباتهم مع أهل الدندر، إن الذين يتحدثون باسم الدندر ورفاعة هم أقزامٌ غارقون في الانحطاط الأخلاقي حتى أخمص قدميهم، وأن سلوكياتهم الإجرامية تتطابق تماماً مع أفعال مليشيا الدعم السريع.

كما تشير غرفة طوارئ الدندر إلى أن عناصر المليشيا المسنودة بعناصر من شفشافة كامراب الرزيقات والفريش مازالوا يرتكبون الانتهاكات، وقتلوا أحد المواطنين بحلة بلّه، كما قاموا بقتل مواطن آخر من قرية خميسة والاعتداء بالضرب على المواطنين في قرى كاجا والتكمبري وكاكوم.

كما تطالب الغرفة، القوات المسلحة للقيام بدورها وبأعجل ما تيسر بعد هروب عناصر المليشيا من الدندر مُحمّلين بالبضائع والمحاصيل والاتجاه بها غرباً، حيث لم يتبقَ بالدندر إلاّ أصحاب السوابق والسواقط الذين انضموا للمليشيا بغرض النهب والسلب.

غرفة طوارئ الدندر

23 يوليو 2024م