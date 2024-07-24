المليشيا تغتال أسرة شهيرة بالكلاكلة
المليشيا تغتال أسرة شهيرة بالكلاكلة.
قال الزميل سيف اليزل البرعي ( أن الدعم السريع هجم علي أفراد أسرتي في الكلاكلة القبة وقتل والدتي زينب الياس. حفيدة الشيخ النذير جاد الله أب شرا ، وقتل كذلك اخوتي الثلاثة ، محمد البرعي ، الفاتح البرعي ، إعتماد البرعي) ، واسرة النذير جادالله من الرموز الدينية والاجتماعية بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم ، وقد تصاعدت هذه الأيام جرائم تصفيات الأسر والمدنيين فى مناطق إنتشار المليشيا..
ويقيم سيف اليزل بالولايات المتحدة الأمريكية – ولاية بوسطن..
إنا لله وإنا إليه راجعون ، وتقبل الله الشهداء ، وهذه جرائم لن تمر دون عقاب..
حار التعازي لآل اب شرا ومعارفهم..
ابراهيم الصديق على
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