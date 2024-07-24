يحشدون مرتزقتهم منذ أيام لغزو ولاية النيل الأبيض وتشريد أهلها

البشوف الترحيب وأرجوزات الوفد المفاوض بأحذيتهم اللامعة يقول حمائم سلام ورسل محبة! وهم في نفس اليوم واصلوا هجومهم على القرى الآمنة في الجزيرة وسنار وذبحوا أسرة كاملة في الكلاكلة وقتلوا معاشي وابنه في حي النصر ونهبوا عشرات البيوت في الدندر ويحشدون مرتزقتهم منذ أيام لغزو ولاية النيل الأبيض وتشريد أهلها وخلق أزمات إنسانية جديدة! ومع ذلك تراهم يتسابقون لحفلات التفاوض ويلتقطون الصور ويتحدثون عن السلام في أكبر خدعة،



تكشف حقيقتها أفعالهم على الأرض، ليظهر في النهاية خيال المآتة بصورة لا إرادية، متى ما احتاجوا لاستحضاره، ذاك هو شبح التوقيعات والخطابات الجاهزة المعروف مجازاً بالقائد

عزمي عبد الرازق

