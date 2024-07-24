قائد لواء البراء بن مالك المصباح طلحة لـ ود الصول: “أرمي قدااااام .. أنت فينا عزيز أنت فينا أمين أنت فينا مُبجل”

كتب قائد لواء البراء بن مالك “المصباح أبوزيد طلحة”: الى الحبيب (ودالصول) كلنا بنحبك وبنريدك وكلنا ثقة فيك..

أرمي قدااااام .. أنت فينا عزيز أنت فينا أمين أنت فينا مُبجل..

أنت فينا نموذج للشباب المحب لوطنه ومحب للخير نموذج للشاب الطموح الفاعل في مجتمعه الحريص على قضاياه ..

ندعمك بكل قوة وبكل ثقة وثبات، وثقتنا فيك لا تحدوها الحدود..

ارفع هامتك عاليا فلست وحدك.. والعترة بتصلح المشية.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”