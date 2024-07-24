السودان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

علمت (السوداني) أنّ وزير الخارجية حسين عوض سيشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان الأحد 28 يوليو الجاري. في وقت يتوقع فيه أن يجرى الوزير، جولة خارجية تشمل عدة دول، بينها ماليزيا وإندونيسيا.

وأعاد السودان وإيران علاقاتهما الدبلوماسية بعد نحو ثماني سنوات من القطيعة، حيث سلم السفير الإيراني حسن شاه أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلاده في السودان، فيما سمى السودان عبد العزيز حسن صالح سفيراً لدى إيران.

وذكرت تقارير إعلامية غربية، أن إيران شرعت في تقديم دعم عسكري لجيش السوداني الذي يخوض حرباً منذ منتصف أبريل 2023 ضد تمرد مليشيا الدعم السريع.

صحيفة السوداني