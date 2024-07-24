شاهد بالصورة والفيديو.. معلمة بولاية شمال كردفان تذرف دموع الفرح لحظة قرع جرس المدرسة إيذاناً بمعاودة الدراسة من جديد

حقق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, أعلى نسبة مشاهدة بعد مشاركته على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم وصفه بالمؤثر, معلمة بإحدى المدارس بولاية شمال كردفان, وهي تذرف الدموع.

المعلمة لم تتمالك مشاعرها وفشلت في حبس دموعها الفرح عندما قامت بقرع جرس المدرسة إيذاناً بافتتاحها ومعاودة الدراسة بعد فترة من طويلة من التوقف بسبب الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين