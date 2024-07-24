قوات الدفاع المدني بنهرالنيل تعلن جاهزيتها لفصل الخريف وغرفة الطوارئ تشرع في تنفيذ مهامها

أعلنت قوات الدفاع المدني بالولاية إستعدادها التام للتعامل مع فصل الخريف مع حلول تباشيره لهذا العام، وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح العقيد شرطة / عبدالله سليمان الزاكي مدير قوات الدفاع المدني بالولاية أن غرفة طوارئ الخريف المركزية عقدت إجتماعها الأول الذي تم فيه أقرار الإسترتيجية العامة لعمل الغرفة بمشاركة كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة وتحديد المهام وتوزيع الأدوار وإسناد تكاليف العمل لكافة اعضاء لجنة غرفة الطوارئ بالمركز والمحليات

وأضاف بأن توقعات الخريف لهذا العام مبشرة بمطار وتيرة وغزيرة جعلها الله أمطا، خير وبركة على البلاد والعباد على خلفية مباشرة غرفة طوارئ الخريف لأعمالها فقد تم فى هذا الجانب نظافة وتجهيز المصارف ومراجعة بوابات الأنهار كما تم توفير توفرت طلمبات سحب وشفط جديدة في محليتى عطبرة وأبوحمد مع صيانة الطلمبات القديمة جدير ذكره أن أنحاء متفرقة من الولاية شهدت هطول أمطارا غزيرة بمناطق شندى والمتمة ومحلية بربر وبمتابعة نسب هطول الأمطار فقد شهدت مناسيب الأنهار إرتفاعاً ملحوظاً حيث سجل الأتبراوي (١٢.٨٢) متر بزيادة (١٨) سنتمتراً عن الأمس وسجل نهر النيل (١٢.٦٠) متر بزيادة بلغت (٢١) سنتمتراً عن الأمس.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بتبرع السيد المدير العام لقوات الشرطة الفريق اول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين خلال زيارته الأخيرة للولاية بلنش حديث مساهمة من رئاسة قوات الشرطة فى دعم عمل الدفاع المدنى بالولاية حيث أسهم اللنش الحديث إسهاماً كبيراً في تنفيذ عمليات الإنقاذ النهري وتمشيط مجاري الأنهار التي تنفذها القوات على مدار اليوم يضاف لذلك الدعم المتواصل للسيد والى الولاية الدكتور محمد البدوي عبدالماجد رئيس اللجنة العليا لطوارئ الخريف لإنفاذ كافة مشاريع وخطط غرفة الطوارئ ويتوافق ذلك مع الإهتمام الخاص للسيد اللواء شرطة حقوق / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل بتبى وإنفاذ برامج الدفاع المدنى والذي ظل حريصا ومتابعا وداعما لمجهودات الدفاع المدنى بالتنسيق مع جميع الجهات تحقيقا لأهداف الدفاع المدنى بالولاية .

المكتب الصحفي للشرطة