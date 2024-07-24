حزب المؤتمر: العمل الجماعي والتضامن هما السبيل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع

قال الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر بجمهورية مصر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يمثل رمزًا للتضامن والوحدة، ووسيلة فعالة لتعزيز العمل الجماعي في جميع محافظات الجمهورية. وأكد أن التحالف أثبت بمرور الوقت قدرته على تقديم دعم ملموس للدولة المصرية من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن» أن المبادرات التي أطلقها التحالف في مجالات الصحة والتعليم والبيئة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، تعتبر دليلًا واضحًا على تأثيره الإيجابي والمستدام. وأشار إلى أن التحالف يلعب دورًا حيويًا في تحسين ظروف المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير الفرص والموارد التي تساهم في رفع مستوى حياتهم.

ودعا صميدة إلى مواصلة دعم التحالف الوطني وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكداً أن العمل الجماعي والتضامن هما السبيل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

الوطن نيوز