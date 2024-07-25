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شاهد بالفيديو.. الحرب تهدد زراعة المانجو وإنتاجها في السودان “ياكلها الطير”
“يأكلها الطير والبهائم رغم احتياج المواطنين لها”.. الحرب تهدد زراعة المانجو وإنتاجها في السودان .. واشتكى عدد من المزارعين من وفرة الإنتاج وبأنهم “يلمون” المانجو من على الأرض حيث لا مجال للتصدير أو توصيله لمناطق الاستهلاك.
وتحدث المزارعون والمنتجون بحسرة لأن الحرب تسببت في هذه النتائج رغم وفرة الإنتاج.
الجزيرة – السودان
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