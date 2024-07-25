ريال مدريد أول ناد في التاريخ يحقق مليار يورو عوائد

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، بطل الليغا وأوروبا والسوبر الإسباني، التاريخ بعدما أصبح أول نادي كرة قدم تتجاوز عائداته المليار يورو في موسم 2023-2024، وفقًا لتقريره المالي الصادر يوم الأربعاء.

أعلن النادي الملكي عن عائدات بلغت مليار و73 ألف يورو، دون احتساب صفقات اللاعبين، بزيادة قدرها 27 بالمئة مقارنة بموسم 2022-2023 الذي بلغت عائداته 843 مليون يورو.

وأضاف النادي في بيانه أنه يتوقع زيادة أكبر في العائدات بعد ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي واستكمال العمل في جميع مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو. وأوضح البيان: “كل جانب من الأعمال شهد نموًا باستثناء عائدات حقوق البث من الليغا لموسم 2023-2024، التي كانت أقل من الموسم السابق. كانت الأرباح من التسويق والملعب على وجه الخصوص مذهلة”.

ويتربع ريال مدريد على عرش أغنى الأندية الكروية في العالم، لكنه في المركز الـ11 في تصنيف الأندية الرياضية عموماً التي يتصدرها دالاس كاوبويز الأمريكي الأعلى وفق «فوربس»، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في القائمة وبرشلونة في المركز الـ18.

صحيفة الخليج