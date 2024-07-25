مصر توضح حقيقة انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية

انتشرت أنباء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بانحسار مياه البحر بشكل كبير عن بعض شواطئ الجمهورية، مما ينذر بحدوث أعاصير مدمرة. وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي نفى تلك الأنباء مؤكدًا أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض الشواطئ نتيجة موجات مد بحري (تسونامي) بسبب زلزال كبير في البحر المتوسط.

وأوضح المعهد أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ هو ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة التغيرات المناخية وترتبط بحركتي المد والجزر، ولا علاقة لها بحدوث أعاصير مدمرة. وأشار إلى أن محطات رصد حركة المياه في البحار سجلت انخفاضًا في منسوب المياه، والذي سيرتفع مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي.

وناشد المعهد المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى إثارة الهلع، مؤكدًا ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. كما نوه إلى أن النشاط الزلزالي المسبب لموجات التسونامي في البحرين الأحمر والمتوسط ضعيف للغاية مقارنة بباقي المناطق على سطح الأرض.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

بوابة الأهرام