الكويت تسيطر على بقعة تسرب نفطي

سيطرت الكويت، على بقعة تسرب نفطي مقابل منطقة رأس جليعة على السواحل الجنوبية للبلاد.

وأفادت الهيئة العامة للبيئة الكويتية أنه بناءً على البلاغ الوارد من عمليات الداخلية – الطيران العمودي – الذي رصد بقعة زيت في البحر على بعد نحو ستة كيلومترات من الساحل، قامت الهيئة بتفعيل خطة العمل اللازمة لمنع وصول التسرب إلى المنشآت الحيوية على السواحل الجنوبية ومكافحته. كما أشارت إلى أن شركة البترول الكويتية قامت بتأمين ومكافحة بقعة الزيت داخل البحر، وتصدت لأي بقع قبل وصولها إلى الشواطئ مقابل منطقة الرصد.

وأوضح نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة، الدكتور عبدالله الزيدان، أنه تم التنسيق مع المنظمة البحرية لحماية البيئة البحرية للاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية لمعرفة مدى انتشار ونطاق التسرب النفطي. وأشار إلى أن مصدر البقعة غير معلوم حتى الآن، وسيتم استكمال دراسة المنطقة للتأكد من المصادر المحتملة.

من جهتها أكدت شركة نفط الكويت أن البقع المرصودة غير ناتجة عن أي عمليات تنفذها الشركة بالمنطقة ضمن مشروع الاستكشاف البحري، منوهةً بأنه تم تكليف الفرق المختصة بتقديم المساعدات اللازمة لاحتواء البقعة، لا سيما أنها تمتلك المعرفة والخبرة في مكافحة أي بقع نفطية.

جريدة الرياض