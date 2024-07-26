وكيل إمارة الرياض: حديقة الملك عبدالعزيز ستصبح أحد الروافد البيئية السياحية الجاذبة للمنطقة

رفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على التوجيه الكريم بتسمية إحدى الحدائق الكبرى في مدينة الرياض باسم “حديقة الملك عبدالعزيز”. جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله -.

وأكد معاليه أن بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز يمثل خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن الحديقة ستصبح أحد المعالم البيئية السياحية المميزة في المنطقة بفضل تصاميمها الفريدة والجذابة للأهالي والزوار.

وأضاف الدكتور السديري أن تصاميم الحديقة ستأخذ في اعتبارها البيئة المحلية من خلال تنوع الأشجار والنباتات، حيث ستضم أكثر من 200 نوع من النباتات المحلية عالية الكثافة، مما سيساهم في تحقيق الاستدامة البيئية. وأشار إلى أن الحديقة ستلعب دوراً في تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، وخفض درجات الحرارة، وتعزيز التنوع الحيوي والبيئة الطبيعية الجاذبة.

وثمن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض دعم ومتابعة القيادة الرشيدة – أيدها الله- لكل ما يحقق التنمية في مناطق المملكة ومنطقة الرياض خاصة، منوهاً إلى ما تشهده المنطقة من مشروعات نوعية في شتى المجالات.

جريدة الرياض