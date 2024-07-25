شاهد بالفيديو.. (من امبارح مافيش حاجة في دماغي غير الأغنية دي).. فتاة مصرية تبدي اعجابها الشديد بأغنية للفنان السوداني طه سليمان وترددها بتفاعل كبير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لفتاة مصرية حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فقد عبرت الفتاة المصرية عن إعجابها الشديد بإحدى أغنيات الفنان السوداني الشهير طه سليمان.

حيث قامت بترديد مقطع من أغنيتها المفضلة (دايرك براك في كلمتين) مؤكدة أن الأغنية لم تبارح خيالها (أنا من امبارح مافيش حاجة واحدة في دماغي غير الأغنية دي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين