شاهد بالصورة والفيديو.. ضابط بالقوات المسلحة يستعرض مهاراته الكروية ويشارك أطفال الحي لعب كرة القدم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل الرواد والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول ضابط برتبة نقيب, يستعرض مهاراتة في التحكم بكرة القدم.

وقام النقيب, بمشاركة أطفال أحد الأحياء التي تقع تحت سيطرة الجيش, لعب كرة القدم وسط إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي أشاد بالروح الجميلة للضابط.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين