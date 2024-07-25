شاهد بالفيديو.. “بشريات الرجوع لأرض الوطن”.. عودة المياه لسوق أم درمان والمواطنون المتواجدون بالسوق يطالبون التجار بالعودة وفتح محلاتهم (تعالوا راجعين من مصر خلاص البلد رجعت)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تحت عنوان “بشريات الرجوع لأرض الوطن”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عودة المياه لسوق أم درمان الشهير وسط مطالبات المواطنون المتواجدون للتجار بالعودة.

وطالب المواطنون تجار السوق الشهير بالعودة وفتح محلاتهم من جديد بعد نزوح أصحابها بسبب الحرب, وقال أحدهم في حديثه مخاطباً التجار: (تعالوا راجعين من مصر خلاص البلد رجعت).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين