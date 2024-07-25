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شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني أفراح عصام تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة والجمهور يتغزل: (أرض أحفظي ما عليك)

2024/07/25
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نشرت الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني بإطلالة وصفها المتابعون بالساحرة والملفتة.

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وخطفت نجمة برنامج أغاني وأغاني, الأضواء بفستان أنيق, خلال حضورها حفل عقد قرانها صديقتها المطربة ريماز ميرغني.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد تغزل عدد من المعلقين في أناقة أفراح الشعب, حيث كتب أحدهم: (أرض أحفظي ما عليك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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