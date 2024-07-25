شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني أفراح عصام تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة والجمهور يتغزل: (أرض أحفظي ما عليك)

نشرت الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني بإطلالة وصفها المتابعون بالساحرة والملفتة.

وخطفت نجمة برنامج أغاني وأغاني, الأضواء بفستان أنيق, خلال حضورها حفل عقد قرانها صديقتها المطربة ريماز ميرغني.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد تغزل عدد من المعلقين في أناقة أفراح الشعب, حيث كتب أحدهم: (أرض أحفظي ما عليك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين