شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني عثمان بشة يغني في حفل زفاف مصري وسط تفاعل أصحاب الفرح والمعازيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من حفل زفاف مصري بالقاهرة تغنى فيه الفنان السوداني الشاب عثمان بشة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بشة”, وهو يغني في الحفل مع الفنان المصري محمود الليثي.

https://www.facebook.com/reel/1192973788824295

ووفقاً لما أظهره المقطع فقد تفاعل أهل الفرح والمعازيم مع أغنية قدمها الفنان السوداني بعد أن قدمه المطرب المصري الليثي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين